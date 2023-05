Neymar, Mbappé... le monde du football soutient Vinicius, de nouveau victime d’insultes racistes en Liga

Et si c’était, enfin, l’incident de trop ? Celui qui permettra de changer des choses ? Alors que le match de Liga entre Valence et le Real Madrid ce dimanche a donné lieu à de nouvelles et déplorables insultes racistes du public à l’encontre de Vinicius Jr (et ce pour la énième fois cette saison), les images observées à Mestalla semblent avoir pris une dimension médiatique plus forte que d’ordinaire.

Si l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti a pointé un « problème » très clair de racisme dans le football espagnol, et si le Brésilien Vinicius l’a lui-même étendu à tout le pays dans un long texte publié sur Instagram, d’autres acteurs du monde du foot – hors Real Madrid – ont également réagi dans la soirée de dimanche.