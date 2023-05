Mercato: Barcelone prêt à tout pour faire revenir Lionel Messi

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone pousse pour rapatrier son enfant prodige, Lionel Messi. Et la Une du Mundo Deportivo en ce lundi matin est claire : « l’opération retour de Lionel Messi est en marche ».

Selon le quotidien espagnol, les dirigeants barcelonais ont réalisé un rapport économique indiquant que le retour de Messi signifierait 230 millions d’euros de revenus supplémentaires. L’Argentin entraînerait de nouveaux sponsors et augmenterait la vente de billet et cela se décompose ainsi : 150 millions d’euros en sponsors et 80 millions d’euros en billetterie.