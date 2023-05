Manifestation nationale: ce qu’il faut retenir des perturbations de ce lundi

Une manifestation nationale à Bruxelles était généralement synonyme de chaos ou en tout cas de grosses perturbations dans les transports – collectifs comme individuels. En l’espèce, le pire semble avoir été évité, pour deux raisons : aucun préavis de grève n’a été déposé à la SNCB, d’une part, et les travailleurs ont massivement choisi de télétravailler – une formule désormais largement pratiquée, même en l’absence de grève ou de manifestation…

« Aucun embarras particulier vers Bruxelles ce matin », selon les informations en provenance du centre Perex de gestion du trafic routier en Wallonie. « Le lundi est d’ordinaire un jour de moindre affluence sur les routes, et dans le cas présent, il est probable que nombreuses personnes ont fait le choix de travailler de chez elles. »

Pour celles qui auraient fait le choix de se rendre à Bruxelles en train, il n’y avait manifestement ce matin pas non plus de gros problèmes à signaler – les chemins de fer n’étant pas eux-mêmes impactés par un mouvement de grève. « Les trains circulent normalement, rien à signaler », nous dit-on à la SNCB.

La Stib priorise son service

C’est donc au sein même de Bruxelles, lieu de la manifestation, que se concentrent les problèmes. En particulier sur le réseau de la Stib, impacté par une grève, mais où cependant on n’enregistre en l’état pas de chaos d’envergure. Seule la ligne de métro 1 y est desservie, étant prolongée jusqu’à Erasme, la moitié des trams circulent et le quart des bus environ.

« Nous concentrons notre service sur les lignes les plus importantes afin de limiter l’impact », dit-on à la Stib. « Mais les gens étaient bien avertis et se sont organisés en conséquence. En principe, le même schéma sera reproduit pour l’après-midi, après le changement des équipes vers 15h, et ce jusqu’à la fin du service, vers minuit. »