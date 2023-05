Nouveau séisme en Italie: la Juventus pourrait à nouveau perdre des points dans l’affaire des fraudes comptables

Dans les motivations de sa décision, cette instance, plus haut degré de la justice sportive en Italie, avait confirmé une "altération volontaire et répétée des écritures comptables" de la part de la Juve. Mais elle avait suspendu la pénalité et demandé un réexamen de la sanction, pour clarifier le rôle de certains dirigeants turinois dans l'affaire.

7e en cas de perte de points

La Juve, qui joue lundi soir à Empoli en clôture de la 36e journée de Serie A, est actuellement deuxième du championnat. Si la cour d'appel fédérale s'en tient aux réquisitions du procureur, elle redescendrait à la 7e place avec très peu de chances de pouvoir rejoindre la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.