La police et la France rendent hommage aux trois policiers morts dans un violent accident de la route

La nation vous remercie » : élus et habitants se sont réunis lundi matin devant le commissariat de Roubaix, où est attendu le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour rendre hommage aux trois jeunes policiers morts dimanche dans une violente collision, qui a provoqué une vive émotion.

Au milieu des dizaines de roses blanches, un message : « La nation vous remercie ».

Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, sont mortes, et deux passagers ont été grièvement blessés dimanche matin dans cette collision entre un véhicule de police et une voiture qui, selon les premiers éléments de l’enquête, roulait à contre-sens, dans la métropole lilloise.

Les trois policiers décédés, deux hommes et une femme membres d’un équipage de Police Secours rattachés au commissariat de Roubaix, étaient âgés de 24 et 25 ans, selon une source policière et des sources syndicales.