Le Real Madrid annonce porter plainte après les insultes racistes envers Vinicius

«Le Real Madrid exprime sa plus ferme et énergique condamnation des événements qui se sont tenus hier à l’encontre de notre joueur Vinicius Junior. Ces faits constituent une attaque directe contre le modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique», a écrit le Real dans un communiqué.

Le club madrilène ne compte cependant pas rester les bras croisés et va déposer plainte auprès du bureau du procureur contre les délits de haine et la discrimination. «Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine et a donc déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l’état, plus précisément auprès du bureau du procureur contre les délits de haine et de discrimination, afin que ces faits puissent être l’objet d’une enquête et que les responsabilités puissent être établies.