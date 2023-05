Des scientifiques belges font une découverte importante

Un nouveau test de diagnostic mis au point par la KU Leuven permet, sur la base d’une biopsie, d’indiquer la meilleure façon de traiter une tumeur cérébrale, indique lundi l’université louvaniste. Chaque patient peut ainsi déterminer à l’avance quelle thérapie est efficace, évitant de la sorte de commencer des traitements inutiles.

Chaque année, un millier de patients en Belgique reçoivent un diagnostic de glioblastome, une tumeur cérébrale agressive. Le traitement standard commence, si possible, par une ablation chirurgicale, suivie d’une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie. Les tumeurs cérébrales étant constituées de nombreux types de cellules cancéreuses, la probabilité de rechute est élevée et celle de survie très faible, malgré les traitements possibles. C’est pourquoi le besoin de thérapies efficaces qui éliminent toutes les cellules cancéreuses est important.

Dans le passé, plusieurs nouvelles thérapies pour le glioblastome ont été testées, mais seul un petit nombre de patients ont semblé bénéficier du traitement qui leur avait été proposé. Les essais cliniques n’avaient dès lors pas été poursuivis ou la thérapie n’avait pas été intégrée dans le régime de traitement du patient.

Certains malades pouvant cependant effectivement tirer des effets bénéfiques de la thérapie, les chercheurs de la KU Leuven ont entrepris de déterminer quelle était celle qui était optimale pour chaque patient. Ils ont ainsi mis au point une nouvelle méthode de diagnostic: les cellules tumorales d’un patient, obtenues par biopsie, sont brièvement conservées en laboratoire et différentes options thérapeutiques sont testées sur les cellules cérébrales.