Paul Van den Bulck explique les raisons qui l’ont poussé à quitter la présidence de l’Union belge

Désormais ancien président de l’Union belge de football, Paul Van den Bulck a expliqué avoir présenté sa démission parce que « les conditions de travail ne permettaient plus de remplir mon mandat dans l’intérêt général et d’agir en homme libre, indépendant et professionnel », a expliqué l’avocat de 58 ans dans un communiqué.

Celui-ci a été envoyé quelques instants après la communication officielle de la fédération belge de football acceptant la démission de Paul Van den Bulck et instaurant Pascale Van Damme à la présidence de l’instance du football belge, une candidate indépendante, tout comme lui.

« J’ai présenté ma démission comme président et administrateur de la Fédération royale belge de football », indique Paul Van den Bulck qui avait été intronisé 14e président de l’Union belge de football en juin dernier. « Les conditions de travail ne permettaient plus de remplir mon mandat dans l’intérêt général et d’agir en homme libre, indépendant et professionnel. Le conseil d’administration a pris acte de ma démission. Je conteste avec la plus grande fermeté les accusations ridicules et non fondées qui ont été portées par certaines personnes à mon encontre ces derniers jours. Je m’en expliquerai devant les autorités compétentes. Je me réserve le droit de faire valoir mes droits de la manière la plus appropriée qui soit ».