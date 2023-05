Félix Zurstrassen en Nova Live

Igloo, uniquement numérique

Félix Zurstrassen est le bassiste (électrique ou contrebasse) de nombreux groupes. Avec Nova, il créait il y a quelques années son propre band et jouait sa propre musique. En 2020, sortait un album studio, Nova, que nous avons fortement applaudi dans ces pages. Entouré de son pote Antoine Pierre à la batterie, de Nelson Veiras à la guitare et de Ben Van Gelder au saxophone, Félix imaginait des compositions complexes mais qui apparaissent totalement fluides à l’auditeur. Son, rythme, énergie, puissance. Et nostalgie aussi dans les ballades comme Catabaucalise ou Songe d’or, qui figurent dans cet album-ci. En concert, Félix s’est adjoint un claviériste de poids : Kit Downes. Ce nouvel opus Nova Live en est sorti. Une belle musique qui montre le talent de ce band dans l’interprétation live de la musique de Félix. Impros superbes, rythme incroyable, couleurs magnifiques. Félix and Co reprennent en juin le chemin des studios pour fournir un nouvel album studio. On est impatient.