Magic Malik et sa Fanfare expérimentale

Onze heures onze

Voilà un album de musiciens. Je veux dire qu’il surgit d’idées musicales théoriques contenues dans une charte de composition à laquelle les douze musiciens doivent se référer. Genre : « Les compositions devront comporter des Taléas-Color : déphasages entre des phrases rythmiques et mélodiques dont le nombre de syllabes diffère… » Ou : « Elles devront comporter des pulsations communes pouvant être réparties en sous-groupes parmi les musiciens, avec ou sans rapport rationnel entre elles. » Ou encore : « Elles devront comporter des Signatures Tonales pouvant ne plus être des Signatures Tonales. » Tout cela est du charabia, évidemment, pour le non-musicien. Mais ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas programmer un protocole pour jeu vidéo que vous n’aimez pas en jouer. La musique qui émerge de ces exercices est vraiment très réussie. Les dix morceaux nous font totalement oublier le XP de l’expérience en nous faisant pénétrer au cœur même de la musique. Chaque piste est composée par un membre de la Fanfare, le flûtiste Magic Malik, la pianiste Maïlys Maronne, le trompettiste Olivier Laisney, le claviériste Daniel Moreau, etc. Mais laissent de l’espace aux impros, aux interprétations des autres. Le truc dans cette Fanfare XP, comme toujours, c’est de partir ensemble à l’aventure dans une joyeuse compagnie où chacun écoute l’autre. Et nous sommes embarqués dans cette convivialité heureuse et passionnante.