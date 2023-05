L’acharnement raciste à l’encontre de Vinicius ternit l’image de la Liga

Guère épargné par les adversaires et les arbitres, le feu follet brésilien demeure encore et toujours la cible d’insultes racistes émanant des tribunes. Un acharnement qui soulève une problématique quasiment normalisée en Espagne.

La bêtise humaine comme le racisme n’ont pas de frontière. Le monde du sport – plus particulièrement le football où toutes les strates de la société se côtoient – n’y échappe pas. Les actes et paroles discriminatoires sont malheureusement de plus en plus légion. En Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne… Raheem Sterling s’était érigé comme le visage de la lutte antiraciste en Premier League. Romelu Lukaku, voici quelques semaines à peine, avait été au cœur d’une terrible affaire dans la Botte, sans que cela n’ait débouché sur de réels avancements. En Liga, c’est Vinicius Junior (22 ans) qui est depuis pas mal de temps la cible d’un véritable acharnement. Dernier épisode en date : à Valence dimanche soir où, avant d’être exclu, le Brésilien fut victime d’injures racistes (« mono » en espagnol, ce qui signifie « singe »).