Les chansons poétiques de Dominic Miller

ECM

« Je n’ai jamais eu l’intention de faire un album de guitare », raconte le guitariste britannique Dominic Miller. « Grâce aux chanteurs incroyables avec qui j’ai travaillé au fil des ans, je me vois plus comme un auteur-compositeur instrumental. Et j’ai pour mission de m’entourer des meilleurs musiciens qui comprennent les récits des chansons, et je suis heureux d’avoir réuni la bonne programmation ici avec Vagabond. » Pour son troisième album chez ECM, Miller s’est en effet remarquablement entouré, d’un trio de musiciens internationaux dont l’ami de longue date le Belge Nicolas Fizman à la basse, le Suédois Jacob Karlzon aux claviers et l’Israélien Ziv Ravitz à la batterie. Huit « chansons », comme il le dit, toutes plus poétiques les unes que les autres, toutes composées par Miller. Le quartet a le truc pour équilibrer les grooves profonds et le tissage subtil des couleurs pastel et des harmonies délicates. Un bel album, une musique à méditer.