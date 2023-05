Une saison en forme de yo-yo pour le Standard: objectif atteint mais un goût de trop peu

Après ce mauvais départ, les Rouches sortent la tête de l’eau et enchaînent 4 succès de suite dont un très probant face au Club de Bruges (3-0). Une formation à 3 derrière avec un repositionnement intelligent de Donnum en tant que piston gauche et l’apport des nouveaux arrivants comme Philip Zinckernagel, auteur d’un doublé face aux Brugeois, commence à se faire sentir. Le Matricule 16 semble enfin lancé dans ce championnat.

La préparation des Liégeois n’est pas la meilleure. Le début de championnat est très compliqué également. Malgré un match nul encourageant, en ouverture, face à La Gantoise et une victoire face au Cercle de Bruges, les Rouches sont défaits à Genk, puis à Westerlo et à domicile contre l’OHL. Le Standard pointe à la 14e place du classement avec seulement 4 petites unités après 5 rencontres. Ronny Deila a du mal à trouver le bon système et son meilleur onze. Le club liégeois est déjà en difficulté et les spectres de la défunte saison ne semblent pas avoir totalement disparu en bord de Meuse.

En juin 2022, Ronny Deila, ancien entraîneur du New York City FC, est nommé à la tête du Standard. C’était l’objectif principal de la nouvelle direction, trouver rapidement un coach capable de mener le projet de reconstruction sportive. Le technicien norvégien semble être un bon choix pour ce rôle. Il a gagné presque partout où il est passé et semble en adéquation avec les valeurs du club.

Alors que l’on pensait le rythme trouvé du côté de Sclessin, au retour de la trêve international, les Standarmen sont sèchement battus à domicile par leurs voisins serésiens (0-2). Une défaite surprise face au 16e du championnat qui casse leur momentum. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Selim Amallah est écarté du groupe. Un coup dur pour le Standard qui perd l’homme en forme de leur début de campagne. Il comptait pas moins de 4 buts et 1 passe décisive. Refusant de prolonger son contrat en bord de Meuse, le Marocain n’aura plus le droit au chapitre.

Une remobilisation rapide

Mais la zone de turbulence n’est que passagère. Le Standard s’impose dès la semaine suivante chez leurs rivaux carolos (0-1) et enchaîne avec un bilan de 12/15. L’équipe réalise notamment de bonnes prestations en surclassant l’Antwerp (3-0) et en venant à bout de l’ennemi de toujours, Anderlecht (3-1 avant l’interruption du match et victoire 5-0 sur tapis vert). Les pensionnaires du stade Maurice Dufrasne sont, de ce fait, bien encrés à la 5e place, avec 8 points d’avance sur le 9e et à seulement 4 points du Top 4. Ils semblent donc en très bonne position pour rester dans le Top 8 et on se met même à rêver des quatre premières places en cité ardente.

L’histoire se répète

Raskin, deuxième grosse perte - PhotoNews

Mais rien n’est jamais tout à fait rose en principauté. Alors que l’on pensait le Standard bien en jambes, rebelote. Les Liégeois sont battus à Eupen et contre l’Union juste avant la Coupe du Monde. Tout est relancé dans la course aux Europe Playoffs. Ils semblent à bout de souffle et la trêve devrait leur faire du bien. Du moins c’est ce qu’on aurait pu croire, mais le retour en décembre n’est pas bien meilleur.

Nouveau coup dur pour le Matricule 16, Raskin rejoint Amallah sur la liste des bannis. Le Diablotin comme son coéquipier n’a pas voulu prolonger son contrat. Une mauvaise nouvelle car c’est un autre pion majeur de l’équipe qui est mis au placard. Sur le plan du bilan comptable et du niveau de jeu sur le terrain, ce n’est pas beaucoup mieux. Le Standard enchaine les partages fades à l’image de leur match à Gand (0-0) ou à Seraing (1-1), voire même des performances catastrophiques comme contre Courtrai (Défaite 0-2). Le club principautaire a compté jusqu’à 8 unités d’avance dans la course au Top 8 et personne ne les voyait en sortir.

Avec un bilan de 10 sur 30, ils n’en ont désormais plus que 3 et dans cette forme, on les sent plus en danger que jamais.

Sursaut d’orgueil face à l’Union

Une victoire inattendue à l’Union - PhotoNews

Mais c’est quand on les attend le moins que les Standarmen surprennent le plus. Sortant d’un très mauvais match face aux Courtraisiens, on ne donne pas cher de leurs peaux dans ce déplacement à L’Union-Saint-Gilloise. Et pourtant, les Rouches sortent une prestation de haut vol au stade Joseph Marien en s’imposant 2-4, notamment grâce à un William Balikwisha étincelant. C’est un nouveau tournant dans la saison liégeoise puisque cette victoire sera suivie d’un bon point pris chez l’autre club bruxellois, Anderlecht, et d’un beau succès, à domicile, face à Westerlo.

Un semblant de finale à Bruges

Alors que l’on pensait les hommes de Ronny Deila en délicatesse pour accéder aux European Playoffs, avant le match face aux Unionistes, 3 rencontres plus tard, ils se retrouvent dans la peau d’un favori au Top 4. Les Liégeois sont revenus à une seule unité de la 4e place, détenue par le Club de Bruges, et doivent les affronter le week-end suivant. Au vu de la forme des pensionnaires du Jan Breydel, battu 0-3 par Ostende, le Standard a un coup à jouer et est même considéré comme favori de la confrontation.

Mais comme souvent dans cet exercice, quand le club liégeois a l’occasion de faire la bonne opération, il se rate.

e Standard est battu 0-2 en Flandre Occidentale. Tendance qui se confirme la semaine d’après lorsqu’il concède un match nul face à Zulte après avoir mené 2-0. Le Standard peut dire adieu au Champions Playoffs.

Des playoffs catastrophiques

La débacle en Play-off - PhotoNews

Après la déception vient souvent le bonheur en bord de Meuse. Après avoir raté le coche pour le Top 4, Alzate, qui monte en puissance sur cette fin de saison, et ses coéquipiers réalisent un 9 sur 9 en battant Genk et Charleroi et sécurisent leurs places en European Playoffs. Avec une telle fin de phase classique, l’équipe 10 fois championne de Belgique se place même en favori pour obtenir la première place de celles-ci, synonyme d’Europe.

Mais si les réussites suivent les échecs, l’inverse est vrai aussi en cité ardente. Le club principautaire réalise des playoffs cataclysmiques avec aucune victoire en 4 matchs et en engrangeant 2 points sur 12 uniquement. La débâcle samedi dernier en Campine résume parfaitement ce Standard version Playoffs.