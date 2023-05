Nadal absent de Roland-Garros pour la première fois depuis 2004: quel était le visage du tennis à ce moment-là?

Même si l’année 2004 débutait bien avec une première finale sur le circuit ATP à Auckland et une première rencontre et victoire face à Roger Federer au Masters 1000 de Miami (6-3 6-3), il doit renoncer à Roland-Garros pour une blessure de fatigue au niveau du pied. Il terminera finalement la saison à la 51e place, fort d’un premier titre à Sopot, sur la terre battue polonaise.

L’ex-numéro 1 mondial était classé 49e mondial à la semaine du 24 mai 2004. Il n’avait gagné aucun tournoi ATP, seulement deux tournois Challenger apparaissaient à son palmarès (Ségovie et Barletta en 2003) et six tournois Futures.

Les courts de la Porte d’Auteuil devront se passer de Rafael Nadal cette année. Pour la première fois en 19 ans, l’Espagnol a dû renoncer à son tournoi favori pour cause de blessure. Un véritable événement dans le monde de la petite balle jaune. La dernière fois que les Internationaux de France débutaient sans le Majorquin, c’était le 24 mai 2004. À quoi ressemblait le circuit ATP à cette période-là ?

Le leader du classement mondial à cette époque-là n’était autre que celui qui deviendra le plus grand rival de Nadal dans les années qui suivent, Roger Federer. Le Suisse, à 22 ans et avec 2 Grand Chelem en poche, trônait déjà tout en haut de la hiérarchie mondiale. Il était suivi de près par le très gros serveur américain Andy Roddick, lauréat de l’US Open 2003 et qui finira numéro 1 cette même année. L’Argentin, Guillermo Coria complète le podium. Il atteindra notamment la finale de ce Roland-Garros 2004, sa seule finale en Grand Chelem, mais sera défait par un de ses compatriotes.

Un vainqueur surprise à Roland Garros

Roger Federer, en pleine bourre avant le tournoi, est incontestablement le favori de l’édition 2004 des Internationaux de France. Mais le numéro 4 mondial et vainqueur sortant, l’Espagnol Juan Carlos Ferrero, est lui aussi un sacré prétendant. Au même titre que son compatriote Carlos Moya (ATP 5), vainqueur du tournoi de Rome, ainsi que les Argentins Guilermo Coria (ATP 3), lauréat à Monte-Carlo, et David Nalbandian (ATP 8), finaliste des Masters 1000 de Rome et de Madrid. Ce sont les hommes forts sur terre battue cette saison-là. Mais ils vont finalement se faire surprendre par un joueur classé 44e à l’ATP, Gaston Gaudio. L’Argentin de 24 ans n’arrive pas du tout comme favori. Bien que finaliste à l’Open de Barcelone, en éliminant Moya notamment, ses résultats sur terres battues sont assez moyens.

Cette édition 2004 de Roland Garros est un tournoi un peu fou marqué par les surprises et les retournements de situation. En témoigne cette élimination dès le troisième tour de Roger Federer par un Gustavo Kuerten (ATP 30) vieillissant ou celle de Ferrero au deuxième tour, sorti par le Russe Igor Andreev (ATP 77). Gaudio, lui, fort de son magnifique revers à une main, enchaîne les grosses prestations. Venant très facilement à bout des poids lourds Leyton Hewitt (ATP 12) en quart et de David Nalbandian en demi, il se présente face à Guillermo Coria pour sa première finale en tournoi majeur.

Une finale 100 % argentine dans laquelle Gaudio est très malmené dans les deux premières manches. Mais, porté par le public, le natif de Buenos Aires va inverser la vapeur pour s’imposer en un peu plus de 3h30 de jeu (0-6 3-6 6-4 6-1 8-6) et soulever son seul et unique titre en Grand Chelem, à la surprise générale.

Bjorn Borg, le plus titré à Paris

Borg a remporté Roland-Garros à 6 reprises - PhotoNews

Si aujourd’hui Rafael Nadal compte 14 victoires sur l’ocre parisienne, à l’époque c’est le Suédois Bjorn Borg qui possède le plus gros palmarès. Celui que l’on surnommait « Ice Borg » dû à son mental à toute épreuve, a remporté à 6 reprises les Internationaux de France (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981).

Pete Sampras, le plus titré en Grand Chelem

En 2004, c’est le puissant Américain, Pete Sampras, qui compte le plus grand nombre de victoires dans les quatre tournois majeurs du circuit ATP. Il a remporté 14 Grand Chelem entre 1990 et 2002 . Pistol Pete a gagné l’Open d’Australie à deux reprises, Wimbledon sept fois et l’US Open cinq, mais n’est jamais parvenu à s’imposer à Roland. Aujourd’hui, c’est Novak Djokovic qui trône en haut de ce classement, à égalité avec Nadal. Tous deux possédant 22 titres en Grand Chelem.

Xavier Malisse, numéro 1 belge

Malisse, numéro 1 belge en 2004 - PhotoNews

Xavier Malisse était le Belge le mieux classé en pointant à la 54e position. Le Courtraisien n’était pas le seul représentant de notre pays à se trouver dans le top 100 puisqu’Olivier Rochus était 70e et Gilles Elseener 100e. A l’heure actuelle, le joueur le mieux classé de notre pays, David Goffin (ATP 113), n’est même pas dedans.