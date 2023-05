Mark Cavendish dans sa dernière ligne droite: le Britannique va tirer sa révérence à la fin de la saison

À Coccaglio, les traits marqués par l’importance de l’annonce et la voix empreinte d’une émotion de circonstance, Mark Cavendish a profité de la dernière journée de repos du Giro pour annoncer qu’il disputait son ultime saison. « C’est mon dernier Tour d’Italie et 2023 sera ma dernière saison », a-t-il lâché au lendemain de son trente-huitième anniversaire, entouré de son épouse et de ses quatre enfants. « Quand vous comprenez que les choses ne sont pas éternelles, c’est plus facile de savourer tous les bonheurs que peut offrir ce sport. Pendant plus de vingt-cinq ans, le cyclisme m’a donné la chance de sillonner le monde et de rencontrer des gens incroyables. Il m’a appris tant de choses sur la vie, le dévouement, la loyauté, l’esprit équipe, le sacrifice, l’humilité… toutes ces choses importantes que j’essaie en tant que père de montrer à mes enfants. Aujourd’hui (ce lundi), c’est l’anniversaire de mon fils Casper. Par chance, c’est une journée de repos et je vais pouvoir le fêter avec lui. Dorénavant, je pourrai être présent à chaque anniversaire de mes enfants », a poursuivi le Britannique, ému, assurément l’un des meilleurs sprinters de l’histoire, capable d’exploser au démarrage et de mettre deux vélos à tout le reste de la meute en un seul petit souffle.