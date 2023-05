Geraint Thomas avant la 3e semaine du Giro: «Tout peut arriver, mais on a prouvé qu’on avait une des meilleures équipes»

« Je suis déçu de cette situation, je voulais me tester contre les autres coureurs », a déclaré Thomas lundi en conférence de presse. « Sur papier, il y a eu des jours où il avait des opportunités, comme l’étape du Gran Sasso mais ce n’est parfois pas possible. Je veux bien faire la course mais pas attaquer pour attaquer et me faire exploser. On ne veut pas gaspiller de l’énergie ».

Les favoris savent que la 3e semaine sera décisive. « On aura trois grosses étapes de montagne et un contre-la-montre très difficile. Il y aura donc des tentatives », avance. le vainqueur du Tour 2018. « On est confiant, on a montré qu’on avait une des meilleures équipes », dit Thomas, qui compte 2 et 12 secondes d’avance sur Primoz Roglic et Joao Almeida. « Tout peut arriver. Primoz va essayer de gagner du temps, mais Joao et moi aussi ».