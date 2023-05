Xavier Reckinger rejoint le staff des Red Lions qui fête le retour de Shane McLeod

L’information était dans l’air depuis plusieurs semaines mais elle a, enfin, été confirmée par la Fédération, ce lundi, en parallèle de l’annonce de la sélection des Red Lions pour le retour de Pro League, le week-end prochain, à Londres avec des duels face à l’Inde (vendredi) et à la Grande-Bretagne (dimanche). Michel van den Heuvel pourra s’appuyer sur 2 assistants de choix pour la route vers les Jeux de Paris. Shane McLeod est de retour dans le staff mais, cette fois-ci, comme T2 après sa mission de 4 mois comme conseiller pour le club allemand du Polo Hambourg (et jusqu’à Paris). Il remplace donc le Sud-Africain, Craig Fulton, qui a décidé de relever un nouveau défi comme sélectionneur national indien. Pour le nouveau T3, en revanche, il s’agit d’une première. Xavier Reckinger (326 sélections) avait rejoint la Fédération, en mars dernier, d’abord comme « Coach Manager » puis comme responsable du groupe des « U23 », en charge du développement des joueurs à haut potentiel, trop âgés pour évoluer avec les U21 mais pas encore arrivés à maturité pour rejoindre les A. « Cela fait déjà 7 ou 8 semaines que je travaille avec le groupe, une fois par semaine. Après la Coupe du monde, Michel Van den Heuvel et plusieurs joueurs m’ont appelé pour me demander si j’étais intéressé de rejoindre le projet. Mais, entre-temps, j’ai accepté une proposition d’emploi et je bosse pour la banque Delen comme gestionnaire. Je consacrerai une journée par semaine aux Red Lions et j’utiliserai mes jours de congés pour suivre l’équipe lors des compétitions et les stages. Mais je dois vraiment remercier mon employeur qui m’a énormément soutenu lors de cette prise de décision. Je veux vraiment les remercier pour leur flexibilité même si les agendas se coordonnent bien. Ma chance est que je sois situé dans des bureaux, à 100 mètres seulement, à vol d’oiseau, du Centre d’Excellence de Wilrijk. »

Après 5 années à la tête de l’équipe nationale allemande dames, Reck peut déjà faire valoir une solide expérience en tant que coach. Sa connaissance du noyau et ses connexions avec certains joueurs lui permettront d’occuper une place importante au sein du groupe. « Mon rôle sera assez similaire à celui de Ned. Je vais épauler et aider où je peux Michel et Shane. Je pourrais apporter une vision externe, un nouveau discours au niveau du groupe. Je donne évidemment les entrainements avec Michel. La première phase de mon travail, jusqu’à cet été, constituera principalement à analyser la manière dont on joue et d’apporter certaines idées. Ce sera donc d’abord de l’observation pure. Dans un second temps, je pourrais apporter toute mon expérience au groupe. » Une nouvelle méthode de travail à Londres