«Elle est dans l’action plutôt que dans les grands discours»

Pascale Van Damme est une personnalité bien connue du monde de la tech en Belgique. Elle a commencé sa carrière dans les télécoms (Belgacom, Base/Orange) avant de rentrer en 2004 chez le géant américain de l’informatique Dell et d’y mener une carrière brillante. Elle a gravi les échelons un par un et est aujourd’hui la patronne de la filiale VMware pour toute la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Elle est aussi membre du conseil d’administration d’Agoria, la fédération des entreprises technologiques, et présidente de son comité « digital ». Ce comité est l’organe chargé de relayer les préoccupations et les positions des membres d’Agoria vers le management pour qu’il puisse ensuite défendre les intérêts de l’industrie face au politique.