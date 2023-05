JO de Paris: la polémique sur les prix des billets fissure l’idée de Jeux «populaires»

Pour cette deuxième phase de vente qui a débuté le 11 mai, les organisateurs avaient décidé de vendre près de 1,5 million de billets, à l’unité, après avoir écoulé plus de 3 millions lors de la première phase par packs.

Dès le premier jour, près des deux tiers des sésames sont partis selon les organisateurs. Pour donner un exemple de la voracité des acheteurs, les places pour la finale hommes de la catégorie des lourds en judo, celle de Teddy Riner, « sont parties en deux heures », assure Paris 2024. « Franchement c’est parti très fort, presque trop. C’est la preuve d’un énorme engouement », analyse le comité d’organisation.

Mais comme lors de la première phase de vente cet hiver, les protestations contre des prix jugés bien trop élevés par certains, sur les réseaux sociaux notamment, a encore brouillé la promesse de JO « populaires » malgré cette fois le message de Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, répétant que tout le monde ne pourra être servi.

« On savait qu’il y aurait des déçus »

« On s’attendait à la critique, on nous avait prévenu que les périodes de vente étaient un moment difficile. Mais on avait sous-estimé l’ampleur », avoue un cadre de Paris 2024, « avec quatre millions d’inscrits au tirage au sort pour 1,5 million de billets en vente, on savait qu’il y aurait des déçus ».