Coup dur pour les Red Panthers: Ambre Ballenghien, blessée, absente du premier rendez-vous 2023 de la Hockey Pro League

À l’instar des Red Lions, leurs homologues féminines, les Red Panthers reprennent le collier, le championnat de Belgique à peine terminé. L’équipe nationale belge féminine de hockey, 6e au classement mondial, aborde cette semaine ses premières rencontres de l’année 2023 en Hockey Pro League à Londres. Les Chinoises (FIH 9), le samedi 27 mai, et les Britanniques (FIH 4), le dimanche 28, seront leurs adversaires. Les Red Panthers les retrouveront au même endroit et dans le même ordre le samedi 3 et le dimanche 4 pour deux autres matchs. Tous débuteront à 16h10.

« Notre ligne de conduite pour les Red Panthers est claire : continuer à acquérir de l’expérience tout en intégrant de jeunes talents pour progresser encore plus et le plus rapidement possible. Ainsi, plusieurs jeunes joueuses seront à nouveau du voyage avec nous à Londres et recevront du temps de jeu », a tenu à préciser Raoul Ehren.