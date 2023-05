Medvedev vient brouiller les cartes avant Roland-Garros

Avant le 14 mai dernier, Daniil Medvedev n’avait pas encore gagné un seul match sur la terre battue de Rome. Il riait jaune dès que ses chaussettes, elles, rougissaient de glissades mal gérées, et il ne parvenait pas à accepter une surface remplie de faux rebonds et « même quand il n’y en a pas, on s’attend toujours à ce qu’il y en ait un… »

Une semaine plus tard, le même joueur a remporté le Masters 1000 de Rome, en battant de vrais spécialistes, comme Stefanos Tsitsipas ou Hölger Rune, pour se présenter comme un favori… inattendu de ce Roland-Garros qui débute dimanche !

Ce n’est pas un miracle, c’est juste que le grand échalas russe a compris qu’avec de la vraie patience, un minimum d’humilité et de l’application, son tennis d’envergure pouvait aussi faire mal sur cette surface mal-aimée.