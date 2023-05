Barry Baltus, tête d’affiche des 4h de Liège Classics: il fera équipe avec son père

Pour cette édition 2023, celui qui a participé aux 24h de Liège en 85 et 86, s’alignera au guidon d’une Kawasaki GPZ 900 R de 1987. Quant à la présence de son champion de fils, Jean-Marie s’explique : « l’envie de disputer une course ensemble est présente depuis longtemps. Barry est allé tester la moto à Mettet ces derniers jours. En plus d’avoir signé des chronos plus qu’encourageants, il a complètement ravagé les repose-pieds de la moto. Il a fallu les rehausser un peu ! Pour le reste, il va de soi que vu l’énorme différence de condition physique et les performances, Barry assurera des relais de 38 minutes et moi de 20. »

Ces derniers mois, Barry Baltus fait la une de l’actualité. Ses performances en championnat du monde Moto 2 ne cessent de s’améliorer, il reste d’ailleurs sur une magnifique sixième place au Moto GP du Mans. Sa participation aux 4h de Liège n’en est que plus surprenante. « Barry a reçu l’autorisation de son team », clame papa Jean-Marie, « après 40 ans de boulot comme indépendant où je ne pouvais me permettre une blessure, j’ai repris le guidon d’une moto sur un circuit l’an passé à ces mêmes 4H. Hélas, malade, je n’ai pu terminer que 16e. »

Pour contrer la famille Baltus, le RAC Junior de Liège peut compter sur la présence de grands spécialistes de l’endurance Classics, dont le duo Marc-Fissette-Stéphane Mertens sur une Suzuki du Team Force. Le plateau est on ne peut plus fourni et la lutte promet donc d’être intense !

En plus de l’épreuve d’endurance, dont le départ sera donné le dimanche 28 à 12h15, d’autres catégories seront à pied d’œuvre. Un plateau Superbike-Supersport, les Yamaha R3 et R7 cup, les IPC 125 et 250 et le Wbb challenge.