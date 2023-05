Au Standard, la décision de Ronny Deila est attendue en fin de semaine

Il y a déjà eu des journées plus calmes à Sclessin, où le dossier relatif à Ronny Deila continue à monopoliser l’attention et à déchaîner les passions. Le technicien norvégien, qui s’est bel et bien entretenu avec le président Bart Verhaeghe, va-t-il rejoindre le FC Bruges, qui a clairement fait de son arrivée au Jan Breydel Stadion sa priorité ? Le suspense ne devrait désormais plus durer très longtemps.

C’est que la question de son avenir, et l’annonce, jeudi dernier, de son départ de Liège pour Bruges ont profondément énervé l’ancien coach de New York City, qui n’a pu cacher, samedi à Westerlo, son agacement, en affirmant qu’il n’avait « pas d’accord » avec le Club et qu’il n’y avait « aucun contact entre les deux clubs ». Ce qui, au final, est parfaitement vrai.