Cérémonie du Soulier d’Ébène: Romelu Lukaku récompensé, mais pas pour ses buts

Romelu Lukaku a été récompensé par le Prix du Mérite, à l’occasion de la cérémonie du Soulier d’Ébène lundi à Woluwé-Saint-Lambert. Le Diable rouge a été mis à l’honneur pour « ses actions sociales et humanitaires », lors de la soirée de gala qui distinguait le meilleur joueur africain ou d’origine africaine évoluant dans les divisions nationales du football belge.

Le Prix du Mérite vise à saluer l’initiative d’une personnalité du monde sportif pour son action sociale et humanitaire envers l’Afrique ou la communauté africaine. En 2020, Dieumerci Ndongala en avait été le lauréat pour ses œuvres de charité mises en place à Kinshasa via son asbl Ndongalife. Celle-ci apportait notamment de l’aide aux orphelins, aux jeunes et aux femmes en maternité.