Parcours, horaire, diffusion TV… tout ce qu’il faut savoir sur la 16e étape du Giro (vidéo)

Après une journée de repos, place à la troisième et dernière semaine de course sur le Tour d’Italie ! Une dernière semaine qui sera déterminante pour ce Giro si mouvementé et qui livrera ses derniers verdicts ce dimanche.

En attendant, ce mardi, c’est une étape taillée pour les grimpeurs qui attend le peloton. Les coureurs partiront de Sabbio Chiese pour rallier, 203 kilomètres plus loin, le sommet du Monte Bodone, situé tout en haut d’une côte de 21,4 km à 6,7 % qui devrait faire des dégâts...

Le profil de l’étape

Les horaires

Comment suivre cette 16e étape en direct ?

