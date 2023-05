L’hécatombe continue au Giro: Simon Clarke et Davide Ballerini abandonnent, Soudal-Quick Step n’a plus… que deux coureurs

Au lendemain de la seconde journée de repos de ce 106e Giro, Simo Clarke est malade et a préféré ne pas prendre le départ de la 16e étape entre Sabbio Chiese et Monte Bondone (203 km), a annoncé son équipe Israel-Premier Tech sur les réseaux sociaux. L’Australien, âgé de 36 ans, est déjà le 45e abandon dans ce premier Grand Tour de l’année.

« Je suis malade depuis quelques jours et cela ne va pas en s’améliorant. Avec l’équipe, nous avons décidé d’arrêter maintenant et de rentrer chez moi pour me rétablir », a écrit Clarke qui s’était illustré dans ce Giro lors de la 6e étape par une longue échappée avec Alessandro De Marchi en direction de Naples. Ils n’avaient été repris qu’à moins de 300 mètres de la ligne d’arrivée.

Clarke occupait la 82e place du classement à 1h51 : 15 du Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), le porteur du maillot rose.