Un groupe de 13 coureurs en tête de la course, le peloton est à plus de quatre minutes: suivez la 16e étape du Giro en direct

Après une journée de repos, place à la troisième et dernière semaine de course sur le Tour d’Italie ! Une dernière semaine qui sera déterminante pour ce Giro si mouvementé et qui livrera ses derniers verdicts ce dimanche.

En attendant, ce mardi, c’est une étape taillée pour les grimpeurs qui attend le peloton. Les coureurs partiront de Sabbio Chiese pour rallier, 203 kilomètres plus loin, le sommet du Monte Bodone, situé tout en haut d’une côte de 21,4 km à 6,7 % qui devrait faire des dégâts…

