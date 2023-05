«Je lui ferai des rôtis tous les week-ends»: Emiliano Martinez dévoile son plan farfelu pour amener Lionel Messi en Premier League

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Voilà une question qui passionne tous les fans de ballon rond à travers le monde. Son bail de deux saisons au Paris Saint-Germain arrivant à expiration dans les prochaines semaines, l’Argentin est libre de s’engager où bon lui semble pour la suite de sa carrière. Et les spéculations vont bon train quant à la future destination de la Pulga. Certains y vont de leur hypothèse, d’autres n’hésitent pas à lancer des appels du pied au gaucher. C’est notamment le cas d’Emiliano Martinez, coéquipier de Lionel Messi avec l’Albiceleste.

Connu autant pour ses prestations très solides lors de la dernière Coupe du monde que pour ses frasques hors du terrain, le portier argentin aimerait beaucoup être rejoint par la Pulga à Aston Villa. Et, comme il l’a révélé dans une interview accordée à ESPN, il aurait même un plan assez particulier pour attirer Lionel Messi, qui est cité avec autant d’insistance en Arabie Saoudite qu’au FC Barcelone. « Les supporters du PSG sifflent Messi ? Je vais le ramener à Aston Villa », a annoncé Emiliano Martinez sans détour. « Allez mec, on va boire des verres et manger des ‘asados’ toutes les semaines. Je lui ferai même des rôtis tous les week-ends ! Je demanderai aux supporters de faire des petits drapeaux à son effigie, il se plaira vraiment bien ici. Je veux même bien couper dans mon salaire pour lui en donner un peu. Je ferais tout ce qui est possible pour l’amener ici ! »