Ventes Voglaire: Broodthaers, toujours Broodthaers

932 lots aux enchères chez Damien Voglaire, les vendredi 2 et samedi 3 juin. Le plus cher est un « détournement » de Marcel Broodthaers, estimé 4 à 6.000 €.

Damien Voglaire. Chaussée de Charleroi, 162/8 à Saint-Gilles. Ventes publiques des vendredi 2 et samedi 3 juin dès 13 h. En présentiel, au téléphone, via internet. Expositions du mercredi 24 au mercredi 31 mai de 10 à 18 h. Infos : voglaire.com.

Bien sûr, 4 à 6.000 euros, et peut-être davantage, qui sait ?, c’est déjà une fameuse somme. On est loin des best-sellers du marché de l’art international, certes, mais quand même. Mais si vous aimez participer à ces ventes publiques et que vous n’avez pas nécessairement un compte en banque qui explose, il y a toujours moyen d’acquérir des choses, moins prestigieuses peut-être, mais tout aussi intéressantes. Sur les 932 lots proposés chez Damien Voglaire, à Saint-Gilles, seuls 28, si j’ai bien compté, sont estimés à plus de 1.000€. Et nombre d’œuvres sont à 50, 75, 100€, pas davantage.