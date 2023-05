Joao Almeida, vainqueur de la 16e étape du Giro: «J’essaie toujours de viser plus haut»

Le Portugais a loué le travail de ses coéquipiers, avant de revenir sur l’étape. « C’était une journée difficile, probablement la plus difficile jusqu’à aujourd’hui. J’ai essayé de partir dans le final, car je me sentais bien. J’ai pris un risque », a avoué le maillot blanc. « Mais qui ne tente rien n’a rien. J’ai essayé et j’ai réussi, je suis très content et reconnaissant envers l’équipe. »

Interrogé sur ses ambitions au classement général, Joao Almeida n’a pas caché son jeu. « J’essaie toujours de viser plus haut. Si je me sens bien, j’attaque. Je me battrai jusqu’à la fin et je donnerai tout ce que j’ai », a-t-il conclu.