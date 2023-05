Standard: pourquoi Ronny Deila a fait retarder l’entraînement des Rouches ce mardi

C’est mardi sur le coup de 11 heures que les joueurs du Standard devaient se soumettre au premier entraînement de la semaine, après avoir bénéficié d’une journée de repos. Mais la séance de travail a été décalée de deux heures, pour débuter vers 13 heures.

La raison de ce changement de planning ? Non pas la situation contractuelle et l’avenir de Ronny Deila, mais un retour à Liège trop tardif du technicien norvégien, qui avait profité de la journée de dimanche pour aller visionner l’un ou l’autre match en Scandinavie, ce qui était du reste programmé depuis un certain moment. Il était prévu, initialement, que Deila regagne la Belgique lundi soir, mais un changement d’horaire lié au vol retour l’a contraint à prendre l’avion le lendemain et à ne rentrer au bercail que mardi matin.