Financement du sport: les francophones estiment que la débrouille a atteint ses limites

Il y a quatre ans, le monde politique leur avait promis monts et merveilles et convenu qu’un doublement du pourcentage de la part du sport dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) au cours de la législature pour le gonfler à 1 % n’était pas une demande exagérée. Mais cette requête est restée un mirage et la part du sport est passée de 0,5 à 0,4 % entre 2019 et 2022…