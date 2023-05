Athlétisme: Noor Vidts renonce au meeting de Götzis

Un forfait malheureux quand on voit la concurrence que l’athlète de Vilvorde, quatrième aux JO de Tokyo 2021 et à l’Euro de Munich 2022 et cinquième aux Mondiaux d’Eugene 2022, s’apprêtait à affronter. A l’exception de Nafi Thiam qui, on le sait, a décidé d’effectuer sa rentrée à Ratingen le mois prochain sur cinq des sept épreuves du meeting d’épreuves combinées allemand, les meilleures mondiales se retrouveront dans le petit stade Mösle : la Néerlandaise Anouk Vetter, vice-championne olympique et du monde, l’Américaine Anna Hall, médaillée de bronze des Mondiaux 2022, la Polonaise Adrianna Sulek, vice-championne d’Europe 2022, la Britannique Katarina Johnson-Thompson, championne du monde 2019 ou encore l’Américaine Annie Kunz. « Ce sera, effectivement, un heptathlon de niveau mondial », reconnaît Oliva.

Noor Vidts, qui comptait sur cette compétition, pour prendre ses marques à un peu moins de trois mois des Mondiaux de Budapest, pourrait, comme Thiam, prendre la route de Ratingen, les 17 et 18 juin, et s’y aligner sur heptathlon… complet. « C’est certainement une possibilité », affirme encore Oliva.