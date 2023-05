Remco Evenepoel se rebiffe face aux critiques: «Je ne suis pas un robot»

Pendant que Geraint Thomas, João Almeida et Primoz Roglic s’empoignent pour la victoire finale dans les Alpes et les Dolomites, Remco Evenepoel n’a pas encore totalement digéré sa désillusion du Giro. Une sortie de route provoquée par un test positif au Covid, le dimanche 14 mai, quelques heures seulement après son deuxième succès d’étape au terme du contre-la-montre à Cesena. Où il avait, par la même occasion, renfilé le maillot rose. Revenu dans la foulée en Belgique à bord d’une voiture de l’équipe Soudal-Quick Step, le champion du monde y a observé plusieurs jours de repos complet. Sur les conseils prodigués par le staff médical. Ce mardi, une première lueur d’espoir a néanmoins été observée dans cet horizon assombri. Il a en effet reçu l’autorisation de reprendre l’activité physique. « Après les contrôles et les examens médicaux d’aujourd’hui, j’ai reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement et réfléchir à de nouveaux objectifs », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.