Standard: une cure de jeunesse pour apporter de la concurrence en défense

Le Standard va sans doute devoir se trouver une nouvelle défense. Si l’un ou l’autre élément d’expérience va débarquer à Sclessin, Hautekiet, Noubi et Ngoy, qui ont terminé ensemble le match à Westerlo, auront une belle carte à jouer.

En l’absence conjuguée de Merveille Bokadi, en délicatesse avec ses ischios, et Kostas Laifis, retourné à Chypre pour des raisons d’ordre privé, le Standard a, sans grande surprise, commencé le match à Westerlo avec Ibe Hautekiet (21 ans) et Lucas Noubi (18) dans sa ligne arrière, et l’a même terminé avec Nathan Ngoy (19) à leurs côtés, lorsque Noë Dussenne, blessé, a été contraint de quitter le terrain à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final. Un trio pour le moins inédit…