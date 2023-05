Basket: les Belgian Cats entament les choses sérieuses

Dans l’attente de l’arrivée de Julie Allemand (ASVEL) et du coach Rachid Méziane (Villeneuve d’Ascq), qui s’affrontaient lundi soir lors de la 3e manche de la finale des Playoffs en France, les Belgian Cats poursuivent tranquillement leur préparation pour l’Euro qui se tiendra en Israël et en Slovénie du 15 au 25 juin. Après un premier (double) affrontement en et face à la Serbie (1 victoire, 1 défaite), nos basketteuses (FIBA 7) vont entamer les choses sérieuses avec deux rencontres face à la Grèce (FIBA 17) à Mons vendredi (20h) puis à Braine, dimanche (16h). Par la suite, elles iront affronter l’Espagne (FIBA 4) et la Turquie (FIBA 11) en Espagne avant de recevoir la Chine (FIBA 2) à deux reprises à Courtrai (le 8/6) puis à Louvain (le 10/6). « Même si on est contentes de retrouver nos copines, on a entamé un travail physique intense », pointe la pétillante Maxuella Lisowa-Mbaka. « Comme on est fatiguées ensemble et qu’on sait qu’on prépare quelque chose d’important, ce n’est pas grave.