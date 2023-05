Les matches «à domicile» du SL16 FC ne seront plus retransmis

Un accord a été trouvé avec la Pro League pour que les clubs de D1A qui alignent une 2e équipe professionnelle en Challenger Pro League ne prennent plus en charge les coûts de production liés à la diffusion de leurs matches à la maison.

Le problème s’était déjà posé avant l’ouverture du championnat 2022-2023 de Challenger Pro League, lorsque le FC Bruges, Anderlecht, Genk et le Standard avaient été autorisés à aligner une deuxième équipe professionnelle au deuxième échelon du football national. Dès l’instant où, au moment de l’attribution des droits TV en 2020, Eleven Sports avait acheté une compétition à huit équipes, avant que Jong Genk, Club NXT, le RSCA Futures et le SL16 FC ne la rejoignent, il n’avait pas voulu prendre en charge les frais de production relatifs à la diffusion de matches à domicile des quatre équipes réserves des clubs de D1A. Qui, pour ne pas dévaluer le produit, ainsi qu’Eleven l’avait demandé, n’avaient eu d’autre solution, au final, que d’assumer eux-mêmes la dépense. Dont coût, 300.000 euros pour le club liégeois pour l’ensemble de la saison, en plus du million avancé en guise de droit de participation.