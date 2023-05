Thibaut Courtois veut « rester Diable rouge jusqu’à la Coupe du monde 2026 »

Alors que plusieurs Diables rouges ont annoncé leur retraite internationale, Thibaut Courtois, lui a annoncé vouloir poursuivre pendant quelques années en tant que portier de la sélection. Interrogé à l’occasion de la sortie du documentaire « One for All », le portier du Real Madrid a confirmé la bonne nouvelle.

Il explique ainsi à nos confrères de Het Laatste Nieuws vouloir continuer jusqu’en 2026 : « J’aime que mes enfants puissent vivre de près tous les moments de réussite. C’est pourquoi je veux rester Diable rouge jusqu’à la Coupe du monde 2026. »