«Injuste et sans précédent»: Valence va faire appel de sa sanction après les insultes racistes à l’encontre de Vinicius

Ce mardi soir, la fédération espagnole annonçait deux grandes décisions concernant l’affaire Vinicius. La première, le joueur brésilien, qui avait écopé d’un carton rouge lors de Real Madrid – Valence dimanche après avoir été victime d’insultes racistes pendant la rencontre, n’aura pas de matches de suspension. La seconde, concernant Valence : mais une tribune du stade de Valence sera en revanche fermée pour cinq matches.

Et cette dernière décision n’a pas été bien reçue de la part du club valencien. Ainsi, Valence dénonce une sanction « injuste et disproportionnée », en assurant que la commission des compétitions de la RFEF s’est basée sur des preuves qui contredisent les déclarations de la Police nationale et de la Liga. Le club regrette également de ne pas avoir été entendu dans ce dossier.

« Nous considérons que pénaliser tous les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents regrettables est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent, contre laquelle nous nous battrons », peut-on lire dans le communiqué.