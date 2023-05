«Il aurait dû être plus dur avec nous»: plusieurs cadres des Diables rouges critiquent le travail de Roberto Martinez

Roberto Martinez a quitté la tête de la sélection belge après le fiasco de la Coupe du monde au Qatar. Pour le documentaire One for all, Axel Witsel, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois sont revenus sur le travail du tacticien catalan qui resté six ans chez les Diables rouges.

Ainsi, Axel Witsel estime que tout n’est pas à mettre sur le dos de Roberto Martínez. « Avec le recul, notre faim était moins grande qu’en 2018. Nous, les joueurs, avons aussi notre part de responsabilité. » Mais l’actuel joueur de l’Atletico critique tout de même : « Il a été très gentil avec nous. Après certains matches, il aurait peut-être dû être plus dur avec nous. Je l’ai rarement vu en colère après un match. »

Même son de cloche pour Romelu Lukaku : « Martínez aurait dû nous pousser davantage ou nous confronter plus souvent. Un footballeur doit être capable d’accepter les critiques de son entraîneur. Nous devrions aussi nous pousser nous-mêmes. Si nous commettons des erreurs, il faut nous en rendre responsables. »