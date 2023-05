Le Standard sans Ronny Deila contre le CS Bruges? En cas d’officialisation de son départ avant samedi, il ne devrait pas être sur le banc des Rouches

Ronny Deila va-t-il quitter le Standard dans les prochains jours ? Annoncé avec insistance du côté du Club de Bruges, la décision du coach des Rouches est attendue d’ici la fin de la semaine à Sclessin.

S’il semble de plus en plus évident que Deila va poursuivre sa carrière à Bruges, il se pourrait bien que le Norvégien ne soit déjà plus sur le banc des Rouches ce week-end contre le Cercle.