Quatre coureurs à l’avant dont un Belge, le peloton veille: suivez la 17e étape du Giro (direct)

Après une 16e étape riche en rebondissements, le peloton va parcourir 195 kilomètres entre Pergine Valsugana et Caorle, ce mercredi. La journée devrait être plutôt calme pour les favoris au classement général tandis que l’échappée et les sprinters devraient avoir leur mot à dire.

Au niveau du profil, la première partie est légèrement vallonnée le long de la vallée de la Brenta pour atteindre la plaine à Bassano del Grappa. Ensuite, une longue traversée de la plaine vénitienne se poursuit par des routes larges et droites jusqu’à la côte, où la course visitera certaines des plages les plus célèbres d’Italie telles que Jesolo Lido, Eraclea Mare et Porto Santa Margherita avant l’emballage final à Caorle.

