Qualifications Euro 2024: le stade Roi Baudouin tout en rouge pour le match des Diables rouges contre l’Autriche

«En Suède comme en Allemagne, j’ai vraiment senti le soutien de nos supporters», a déclaré Tedesco. «On m’a dit que l’ambiance à Bruxelles était encore meilleure. Je suis donc très impatient de faire mes débuts en Belgique. Face à l’Autriche, nous voulons faire un pas de plus vers l’Euro 2024. Le soutien des supporters sera donc plus que bienvenu».

Une nouvelle initiative dans le cadre de la campagne «#WirSchaffenDas» lancée pour soutenir les Diables Rouges dans la perspective de l’Euro 2024 en Allemagne: le stade sera rouge et en ébullition. Chaque siège disposera d’une pancarte rouge. Grâce à elle, les supporters créeront un tifo à l’échelle du stade lors de la montée des joueurs sur le terrain. Un DJ sera chargé de l’animation. L’idée est de «donner un accueil inoubliable en Belgique à l’entraîneur fédéral Domenico Tedesco», précise la fédération belge.

Les performances de la Belgique lors des deux premières rencontres coachée par l’Italo-Allemand (0-3 en Suède en qualifications de l’Euro, et une première victoire contre Allemagne depuis 1954, 2-3 en amical) ont visiblement suscité l’enthousiasme des supporters belges. Ils étaient 700 à Stockhölm et 1800 à Cologne.

L’Union belge a annoncé mercredi que 35.000 billets avaient trouvé preneur. Il ne reste plus que 7000 billets disponibles.

Les plus fidèles d’entre eux seront récompensés dès avant la rencontre. Deux cents membres du club de supporters 1895 - les Red Insiders - dans le cadre de la campagne #WirSchaffenDas, assisteront à l’entraînement VIP 1895 Red Devils au Proximus Basecamp le lundi 12 juin 2023. Deux jours plus tard, le mercredi 14 juin 2023, 200 Red Insiders auront la chance de découvrir le Proximus Basecamp de Tubize lors d’une visite guidée et rencontreront deux joueurs.