Standard: Noë Dussenne et Gojko Cimirot vont faire leurs adieux à Sclessin samedi

S’il ne sera sans doute pas nombreux à se presser au portillon, tant le contexte ne s’y prête pas avec un rendez-vous dénué d’enjeu, ou presque, et une fin d’exercice en eau de boudin, le public de Sclessin devrait réserver, samedi soir (20h45) à l’occasion de la dernière sortie de la saison en bord de Meuse, face au CS Bruges, une belle et vibrante ovation à deux joueurs qu’il a appris, au fil des semaines et des mois, à apprécier.

Noë Dussenne d’abord, qui s’apprête, à son corps défendant, à quitter un club dont il aura servi les intérêts durant quatre ans et une équipe dont il aura été le capitaine. Gojko Cimirot ensuite qui, après cinq ans et demi de présence en Cité ardente, prendra congé des supporters rouches sur un… 200e match officiel sous le maillot liégeois. Sans que leur situation soit identique, même si les deux joueurs sont en fin de contrat. Si Dussenne aurait volontiers prolongé l’aventure en bord de Meuse, où il se plaît, Cimirot a préféré ne pas accepter la proposition de (nouveau) contrat qui lui a été formulée pour privilégier un (dernier ?) beau contrat en Arabie Saoudite. En attendant, c’est une page importante que Sclessin s’apprête à tourner…