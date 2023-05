Volley: les ambitions acérées des Yellow Tigers pour un été surchargé

L’équipe nationale féminine de volley-ball s’apprête à vivre l’un des étés les plus intenses de son histoire. Actuellement classées à la 11e place mondiale, les Yellow Tigers vont en effet enchaîner en un peu moins de quatre mois trois compétitions majeures qui pourraient leur permettre de continuer leur progression vers les sommets européens et, pourquoi pas ?, de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les Jeux olympiques. Dès samedi, elles s’attaqueront à la Golden League (face à la Bosnie puis la Suède) avant de disputer l’Euro en Belgique du 15 août au 3 septembre puis un tournoi qualificatif pour les JO de Paris au Japon à la mi-septembre. « En Belgique, le volley-ball compte aujourd’hui 70.000 licenciés si l’on totalise les jeunes, les femmes et les hommes », précise Geert De Dobeleer, CEO de Top Volley Belgium. « Au niveau mondial, c’est un sport extrêmement populaire. La preuve ? Pas moins de 150 pays diffuseront notamment les images de l’Euro, à partir de mi-août. »

Cela tombe bien : point d’orgue de la saison estivale des Yellow Tigers, les championnats d’Europe de la discipline se disputeront principalement en Belgique. Les quatre groupes qualificatifs auront lieu en Italie, en Allemagne, en Estonie et en Belgique (à Gand) en ce qui concerne la poule des Belges. Les phases à élimination directe auront lieu à Bruxelles, au Palais 12. « Ce sera une occasion unique de profiter de l’ambiance ‘made in Belgium’ », se réjouit la jeune et pétillante Charlotte Krenicky, la seule francophone du groupe. « On espère sortir de poule et jouer les trouble-fête comme l’équipe avait su le faire lors des derniers championnats du monde avec cette belle et inattendue 9e place. » Les quatre premières de la poule A, celle des Belges qui comprend également les championnes du monde serbes, la Slovénie, la Pologne, l’Ukraine et la Hongrie seront automatiquement qualifiées pour les 8es de finale.