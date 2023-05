ATP Lyon: un joueur disqualifié après avoir fracassé la chaise de l’arbitre (vidéo)

Mikael Ymer n’ira pas plus loin que le 2e tour à l’ATP 250 de Lyon. Et pour cause : le joueur suédois a été disqualifié au cours de son duel face à Arthur Fils !

En fin de 1er set, Ymer n’était visiblement pas d’accord avec une décision de l’arbitre qui offre un jeu plus tard le break à son adversaire français (6-5). Il l’a fait savoir en allant frapper sa raquette à plusieurs reprises sur la chaise de l’arbitre principale, qui s’est même retrouvée trouée. Vu son violent pétage de plomb, Ymer a été disqualifié.