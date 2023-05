Au cœur du Giro avec Intermarché-Circus Wanty: «Plus l’étape s’annonce difficile, plus il y a des pasta au menu»

Avec son accent chantant les douceurs mélodieuses de l’Italie, Massimo Carolo invite au voyage par sa simple parole. Il y arrive aussi parfaitement dans les assiettes qu’il livre, chaque jour, aux coureurs de la formation Intermarché – Circus Wanty. Chef de l’équipe wallonne, le Transalpin mélange les saveurs et les goûts chaque matin et chaque soir, magnifiant la spécificité de ses « clients » par bien des subtilités culinaires. « Ils n’ont pas une alimentation comme les personnes normales », explique-t-il depuis son fourgon-cuisine, qu’il utilise si l’hôtel où réside l’équipe ne met pas ses infrastructures à disposition. « Ils mangent beaucoup de carburant et leur carburant, c’est la pasta, c’est le riz, le risotto, le boulghour, le quinoa… Je fais des repas en fonction, en évitant le gras, les choses qui ne sont pas bonnes pour les coureurs. Je dois faire des plats bons et pas trop lourds. Mais ce n’est pas très difficile. Il faut juste un peu de fantaisie.