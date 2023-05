Le Standard a déjà des pistes pour remplacer Ronny Deila

Il a été beaucoup question de l’avenir de Ronny Deila et donc de son départ programmé pour le FC Bruges, mardi soir à Sclessin lors de l’Assemblée générale de la Famille des Rouches (FDR), qui rassemble tous les clubs de supporters officiels du Standard. En présentiel, Pierre Locht, le CEO du club liégeois, et Fergal Harkin, son directeur sportif, ont confirmé qu’ils avaient bel et bien formulé une proposition, assortie d’une belle revalorisation salariale, au coach norvégien, pour l’inciter à prolonger l’aventure à Liège, sans pouvoir toutefois lui promettre monts et merveilles et que, face à la menace brugeoise et pour répondre à ses grandes ambitions, ils allaient accélérer le processus et le projet sportif.

On ne change pas les plans établis

En clair, qu’ils allaient s’en tenir aux plans établis sans dévier de trajectoire, histoire de ne pas retomber dans les travers du passé et d’éviter de commettre les mêmes erreurs que celles qui ont précipité le Standard dans la situation actuelle, du temps de la folie des grandeurs. Et que l’objectif sportif du matricule 16 sera comme prévu, au bout de la saison 2023-2024, de terminer dans le top 6 pour pouvoir participer aux Playoffs et décrocher au final un ticket européen, sans brûler les étapes.

Pierre Locht et Fergal Harkin ont aussi ajouté qu’ils avaient eu une entrevue positive avec Ronny Deila, qui a reconnu ne pas être insensible aux sirènes brugeoises. « On attend sa réponse », ont-ils conclu, en ajoutant qu’ils avaient anticipé son départ et qu’ils avaient déjà, dans le cadre de sa succession, des plans B, C et D qu’ils n’actionneront que lorsque le départ du technicien norvégien sera officiellement acté.