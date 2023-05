Romelu Lukaku: «Les enfants m’ont apporté la tranquillité»

À l’occasion du documentaire « One for all » diffusé sur Amazon Prime, Romelu Lukaku s’est confié sur sa vie de famille en dehors des terrains qui l’a aidé à traverser une saison compliquée.

Dans sa carrière, les sorties médiatiques de Romelu Lukaku ne sont jamais passées inaperçues. La saison passée, son interview accordée à Sky Italia, où il évoquait se sentir moins heureux à Chelsea qu’à l’Inter, avait contribué à le « griller » aux yeux de Thomas Tuchel et des fans des Blues. L’entretien, donné à Amazon Prime dans « One for all », suscitera moins de polémiques mais comporte quelques révélations sur les Diables rouges (« J’ai plus de cent sélections, tant de buts… Peut-être dois-je me reposer davantage pour pouvoir jouer plus longtemps », évoquant à demi-mots l’Euro 2024 comme son dernier grand tournoi) et sur sa vie privée qu’il protège au maximum.