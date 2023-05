Michy Batshuayi propulse Fenerbahçe en finale de la Coupe de Turquie

Fenerbahçe s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Turquie en battant le tenant du titre Sivasspor (3-0) mercredi soir. Michy Batshuayi était titulaire et a marqué le deuxième but de on équipe, qui a l’occasion de remporter sa septième Coupe de Turquie.

Lors du match aller il y a trois semaines, Sivasspor et Fenerbahçe n’avaient pas réussi à se départager (0-0). Dans leur stade Sukru Saracoglu, les Stambouliotes ont fait la différence grâce à des buts de Kadioglu (47e), Batshuayi (58e), puis King (85e). Michy Basthayi a disputé 90 minutes avant de sortir dans les arrêts de jeu.

La finale aura lieu le 1er juin prochain. Fenerbahce y affrontera l’Istanbul Basaksehir d’Adnan Januzaj ou Ankaragücü, le match retour de la deuxième demi-finale ayant lieu jeudi soir (aller : 1-0 pour Basaksehir).